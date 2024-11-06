В самолете с россиянами на борту произошел пожар во время полета

Aviaincident: в летевшем из Санкт-Петербурга в Уфу самолете произошел пожар

В самолете российской авиакомпании произошел пожар во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация случилась на борту летевшего из Санкт-Петербурга в Уфу лайнера 4 ноября. Отмечается, что в багажном отсеке самолета сработала пожарная сигнализация.

По докладу командира воздушного судна огонь был потушен, а сам борт вернулся в аэропорт вылета. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее следовавший в Сочи самолет резко сменил курс и сел в другом аэропорту. Инцидент случился с направлявшимся в курортный город из Москвы Airbus A312 4 ноября. Экипаж доложил о больной пассажирке на борту. Отмечается, что 42-летняя женщина потеряла сознание во время рейса.