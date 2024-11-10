Беспилотник сбили в российском регионе

Минобороны: ПВО сбила БПЛА в Белгородской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

«Около 21:25 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Также 10 ноября в период с 7:00 до 10:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 34 беспилотника над территорией Московской области, 14 — над территорией Брянской, по 7 — над территориями Орловской и Калужской, 6 — над территорией Курской и 2 — над территорией Тульской области.