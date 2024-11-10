Будущее ставок по ипотеке спрогнозировали

«Метриум»: ставка по ипотеке в ноябре может достичь 25-26 %

В ноябре ставка по рыночным программам ипотечного кредитования может достичь уровня 25-26 процентов. Такой прогноз «Московскому комсомольцу» дал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Такой показатель эксперт объясняет повышением ключевой ставки до 21 процента. Уже сейчас средняя ставка по ипотеке составляет 23,5 процента. На фоне этого спрос на жилищные ссуды упал больше чем вдвое — доля сделок с привлечением кредитных средств снизилась на 64 процента. По наблюдениям Сырцова, массовый сегмент первичного рынка недвижимости в Москве в последнее время переживает период стагнации — так, за последний месяц в столице был запущен только один новый проект. В эконом-сегменте ассортимент снизился почти на 5 процентов. Объем сделок за прошедший год сократился на 44 процента.

В среднем цена на столичные новостройки превышает 300 тысяч рублей за квадратный метр. По итогам октября минимальная стоимость студии на стадии строительства равняется 208 тысячам рублей, однокомнатной квартиры — 168 тысячам рублей. За квадратный метр в «двушке» и «трешке» придется заплатить как минимум 186 тысяч и 153 тысячи рублей соответственно. Популярнее всего новый фонд оказался на юго-востоке и западе мегаполиса.

Ранее россиянам посоветовали не ввязываться в ипотеку в 2025 году. Оформлять жилищный кредит не стоит в свете новых повышений ключевой ставки. В новых условиях ипотечникам придется переплатить от 1,3 миллиона до 19 миллионов рублей.