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21:53, 10 ноября 2024Силовые структуры

Подростки осквернили Вечный огонь в Казани

Подростки осквернили Вечный огонь в Казани, возбуждено уголовное дело
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Казани несколько подростков осквернили Вечный огонь, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

Информация о произошедшем просочилась в социальные сети и попала в поле зрения следователей. По данному факту Управление Следственного комитета (СК) России по республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России».

«Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Липскому В.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в публикации.

Ранее в Подмосковье суд отправил под домашний арест жительницу Подольска, которая подожгла венки у памятника-монумента «Скорбящая мать». На допросе она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, рассказав о мотивах преступления. Ей назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

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