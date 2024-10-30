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14:55, 30 октября 2024Силовые структуры

Россиянку отправили под домашний арест за поджог венков около памятника «Скорбящая мать»

В Подмосковье суд арестовал женщину за поджог венков около «Скорбящей матери»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Подмосковье суд отправил под домашний арест жительницу Подольска, которая подожгла венки у памятника-монумента «Скорбящая мать». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина проходит обвиняемой по статье 243.4 Уголовного кодекса РФ («Повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России»). На допросе она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, рассказав о мотивах преступления. Ей назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

27 октября обвиняемая выпила и подожгла четыре венка около «Скорбящей матери» в Подольске. После этого женщина скрылась с места преступления.

Ранее в Сочи суд приговорил к 450 часам обязательных работ жительницу Ростовской области, которая кинула четыре мусорных пакета в Вечный огонь.

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