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22:31, 10 ноября 2024Мир

На Западе заговорили о возможной поездке Трампа в Британию

Guardian: Трамп может посетить Великобританию из-за смены власти в королевстве
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci / AP

Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп может вновь посетить Великобританию из-за смены власти в королевстве. Об этом написало издание Guardian, ссылаясь на неназванные источники в британском правительстве.

«Второй государственный визит Трампа не следует исключать из-за трех различий с 2019 года (когда Трамп в прошлый раз посетил Великобританию — прим. «Ленты.ру»): разрыва между его президентскими сроками, смены правительства с консерваторов на лейбористов и нового монарха Карла III», — указано в статье.

Однако издание указало, что источники опровергли слова британского парламентария Найджела Фаража о том, что приглашение Трампа выступить перед обеими палатами парламента уже было формально озвучено спикером нижней палаты Линдси Хойлом.

10 ноября стало известно, что Дональд Трамп окончательно одержал победу на выборах в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года. Согласно 87 процентам обработанных бюллетеней, Трамп набирает в Аризоне 52,6 процента голосов, обходя своего оппонента от демократов Камалу Харрис на 6,2 процента.

8 ноября Трамп одержал победу в штате Невада, где кандидаты в президенты от Республиканской партии не побеждали на протяжении 20 лет. В последний раз кандидатом от республиканцев, одержавшим верх в этом штате, стал Джордж Буш-младший в 2004 году.

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