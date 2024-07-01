В МИД России анонсировали председательство Лаврова на дебатах Совбеза ООН

Глава МИД России Сергей Лавров будет председательствовать на дебатах Совбеза ООН в Нью-Йорке 16-17 июля. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, сообщает ТАСС.
Отмечается, что дебаты пройдут по многостороннему сотрудничеству и по вопросу Ближнего Востока. «Намечено продление мандатов Объединенного представительства ООН в Гаити, Миссии ООН по поддержке осуществления Соглашения по Ходейде и санкционного режима Совета Безопасности в отношении ЦАР», — отметили в ведомстве.
Россия с 1 июля на месяц стала председателем Совбеза ООН. Главными темами для обсуждения станут ближневосточное урегулирование, новое глобальное «уравнение безопасности», а также сотрудничество ООН с региональными организациями — Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружеством Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).