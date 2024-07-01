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14:25, 1 июля 2024Бывший СССР

В Одессе 17-летняя девушка застрелила бойца ВСУ из автомата. Она хотела посмотреть оружие

В Одессе 17-летняя девушка случайно застрелила бойца ВСУ из автомата Калашникова

Фото: Rospoint / Shutterstock / Fotodom

Несовершеннолетняя девушка застрелила бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) из автомата Калашникова. Она хотела просто посмотреть оружие, но случайно произвела выстрел.

Как сообщает украинское издание «Думская», четыре человека — две девушки и два парня — отдыхали в съемной квартире, где распивали алкоголь. В какой-то момент одна из девушек — 17-летняя гостья — решила взять оружие в руки, но в результате небрежного обращения с ним случайно произвела выстрел, который оказался фатальным для 23-летнего украинского десантника.

Известно, что автомат принадлежал другу бойца — он не сдал его после командировки, из которой вернулся несколько дней назад.

Полиция начала досудебное расследование по статье об убийстве по неосторожности. Стрелявшей грозит до пяти лет тюрьмы.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Ранее украинка застрелила мужчину за низкую оценку ее борща

В июне жительница украинского города Житомир пригласила к себе домой трех мужчин, в компании которых распивала алкоголь. В какой-то момент 29-летняя женщина поссорилась с одним из гостей, который был недоволен угощеньем хозяйки — борщом.

Мужчина начал ругать блюдо и плеваться в тарелку, за что женщина ударила его сначала рукой по лицу, а после ногой по голове. Далее женщина и другие двое гостей отнесли пострадавшего к реке, где обиженная украинка продолжила его избивать. В результате она опустила голову своего обидчика в воду и ждала, пока тот не перестал дышать.

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До этого на Украине застрелили двух блогерш

В середине июня в Виннице 23-летний мужчина застрелил двух блогерш. Жертвами стали его жена и ее 19-летняя подруга. В своих стримах в интернете они высмеивали жителей России. У Веры Пантеры на странице в TikTok было 48 тысяч подписчиков, а у ее подруги с никнеймом «Бандеровка» — 13 тысяч.

Стрелявший в девушек оказался бывшим военным. Конфликт с женой произошел из-за того, что та хотела развестись с ним.

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      Анастасия Алимпиева
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