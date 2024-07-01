В Одессе 17-летняя девушка застрелила бойца ВСУ из автомата. Она хотела посмотреть оружие

В Одессе 17-летняя девушка случайно застрелила бойца ВСУ из автомата Калашникова

Несовершеннолетняя девушка застрелила бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) из автомата Калашникова. Она хотела просто посмотреть оружие, но случайно произвела выстрел.

Как сообщает украинское издание «Думская», четыре человека — две девушки и два парня — отдыхали в съемной квартире, где распивали алкоголь. В какой-то момент одна из девушек — 17-летняя гостья — решила взять оружие в руки, но в результате небрежного обращения с ним случайно произвела выстрел, который оказался фатальным для 23-летнего украинского десантника.

Известно, что автомат принадлежал другу бойца — он не сдал его после командировки, из которой вернулся несколько дней назад.

Полиция начала досудебное расследование по статье об убийстве по неосторожности. Стрелявшей грозит до пяти лет тюрьмы.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Ранее украинка застрелила мужчину за низкую оценку ее борща

В июне жительница украинского города Житомир пригласила к себе домой трех мужчин, в компании которых распивала алкоголь. В какой-то момент 29-летняя женщина поссорилась с одним из гостей, который был недоволен угощеньем хозяйки — борщом.

Мужчина начал ругать блюдо и плеваться в тарелку, за что женщина ударила его сначала рукой по лицу, а после ногой по голове. Далее женщина и другие двое гостей отнесли пострадавшего к реке, где обиженная украинка продолжила его избивать. В результате она опустила голову своего обидчика в воду и ждала, пока тот не перестал дышать.

До этого на Украине застрелили двух блогерш

В середине июня в Виннице 23-летний мужчина застрелил двух блогерш. Жертвами стали его жена и ее 19-летняя подруга. В своих стримах в интернете они высмеивали жителей России. У Веры Пантеры на странице в TikTok было 48 тысяч подписчиков, а у ее подруги с никнеймом «Бандеровка» — 13 тысяч.

Стрелявший в девушек оказался бывшим военным. Конфликт с женой произошел из-за того, что та хотела развестись с ним.