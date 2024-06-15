На Украине застрелили двух популярных блогерш. Они вели стримы, где высмеивали россиян

В Виннице украинец застрелил двух высмеивавших граждан РФ стримерш

На Украине в Виннице мужчина застрелил двух блогерш — свою жену и ее подругу. Девушки известны тем, что в стримах высмеивали россиян.

Как уточняет украинское издание «Телеграф», сообщение об инциденте поступило в полицию утром 13 июня. Вскоре скорую помощь вызвала раненая 19-летняя девушка, но она не смогла открыть дверь медикам и полицейским, поэтому им пришлось влезть в квартиру на третьем этаже через окно.

Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ

По данным местной полиции, 23-летний парень стрелял в девушек из пистолета — ссора произошла на почве личных отношений. После случившегося он сбежал. В квартире, помимо раненой девушки, обнаружили тело ее подруги. Позже на берегу реки Южный Буг было найдено тело стрелявшего. По предварительной информации, он покончил с собой. Позднее 19-летняя пострадавшая скончалась в больнице, так и не придя в сознание. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются.

Девушки были популярными стримершами

В сети утверждают, что речь идет о двух стримершах — Вере Пантере и ее подруге Наталье, которые вели стримы, где «смеялись над русскими».

У Веры Пантеры на странице в TikTok 48 тысяч подписчиков, а у ее подруги под никнеймом «Бандеровка» — 13 тысяч подписчиков. Они регулярно проводили прямые эфиры, где общались с россиянами, которые выступали в поддержку спецоперации на Украине, и всячески их высмеивали

Информация о личностях убитых девушек еще требует официального подтверждения.

Застреливший блогерш украинец был военным

Как стало известно изданию «20 минут», украинца зовут Михаил, он два года служил на фронте Отмечается, что Михаил очень ревновал 18-летнюю супругу Наталью. Мужчина плохо справлялся с гневом из-за потери товарища.

В ночь убийства мужчина приехал к жене, так как получил отпуск, уточняется в материале. По словам знакомых, Михаил не хотел соглашаться на развод, которого просила Наталья.

Знакомые считают, что оружие мужчина привез с фронта, хотя и неясно, каким образом. Уточняется, что он был психически нестабильным, получил контузии.