Украинец застрелил двоих высмеивающих россиян блогерш

Телеграф: в Виннице украинец застрелил двух блогерш, высмеивавших россиян

В Виннице украинец застрелил двух блогерш, высмеивавших россиян. Об этом сообщило издание украинское издание «Телеграф».

В сети утверждают, что погибшие — стримерши Вера Пантера и ее подруга Наташа, известная в сети под никнеймом «Бандеровка», говорится в публикации. Журналисты подчеркнули, что информация о личностях девушек требует подтверждения.

Расправа произошла 13 июня. 23-летний мужчина во время конфликта на почве личных отношений открыл стрельбу из пистолета в спальном районе Винницы, после чего скрылся, сообщили в полиции Украины. Он убил 18-летнюю девушку и тяжело ранил ее 19-летнюю подругу. Злоумышленник являлся мужем погибшей, установили правоохранители.

Пострадавшая смогла вызвать скорую помощь. Правоохранителям пришлось влезть в квартиру на третьем этаже через окно.

Позднее 19-летняя девушка скончалась в больнице. Кроме того, на берегу реки Южный Буг было обнаружено тело стрелка с огнестрельным ранением в голову. По предварительным данным, он покончил с собой.

В апреле в Виннице двое мужчин открыли огонь по полицейским, которые остановили их автомобиль для проверки документов. Злоумышленники — отец и сын, оказались военнослужащими украинской армии, после происшествия они скрылись в направлении Одесской области. Нападавшие рассказали после задержания, что перевозили в машине боевые гранаты, поэтому и начали стрелять. Они планировали покинуть территорию Украины.