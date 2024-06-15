Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:32, 15 июня 2024Бывший СССР

Украинец застрелил двоих высмеивающих россиян блогерш

Телеграф: в Виннице украинец застрелил двух блогерш, высмеивавших россиян

Фото: Pixabay

В Виннице украинец застрелил двух блогерш, высмеивавших россиян. Об этом сообщило издание украинское издание «Телеграф».

В сети утверждают, что погибшие — стримерши Вера Пантера и ее подруга Наташа, известная в сети под никнеймом «Бандеровка», говорится в публикации. Журналисты подчеркнули, что информация о личностях девушек требует подтверждения.

Расправа произошла 13 июня. 23-летний мужчина во время конфликта на почве личных отношений открыл стрельбу из пистолета в спальном районе Винницы, после чего скрылся, сообщили в полиции Украины. Он убил 18-летнюю девушку и тяжело ранил ее 19-летнюю подругу. Злоумышленник являлся мужем погибшей, установили правоохранители.

Пострадавшая смогла вызвать скорую помощь. Правоохранителям пришлось влезть в квартиру на третьем этаже через окно.
Позднее 19-летняя девушка скончалась в больнице. Кроме того, на берегу реки Южный Буг было обнаружено тело стрелка с огнестрельным ранением в голову. По предварительным данным, он покончил с собой.

В апреле в Виннице двое мужчин открыли огонь по полицейским, которые остановили их автомобиль для проверки документов. Злоумышленники — отец и сын, оказались военнослужащими украинской армии, после происшествия они скрылись в направлении Одесской области. Нападавшие рассказали после задержания, что перевозили в машине боевые гранаты, поэтому и начали стрелять. Они планировали покинуть территорию Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это никакой не ультиматум». Песков оценил реакцию Запада на предложение Путина по Украине и передал ответ президента

      В Госдуме раскрыли будущее ВСУ в Волчанске

      На Западе заявили о четко обозначенных Путиным шагах по завершению конфликта на Украине

      В зоне СВО появились магнитные шведские мины

      В Кремле высказались о целях спецоперации

      Несколько беспилотников сбили над российским регионом

      Занимавшийся разведкой у Крыма американский беспилотник подал аварийный сигнал

      Украинец застрелил двоих высмеивающих россиян блогерш

      В Госдуме назвали сроки освобождения Кременского района от ВСУ

      В Шебекино из-под завалов спасли шесть человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше