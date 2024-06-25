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12:15, 25 июня 2024Бывший СССР

Сослуживцы пытались убить женщину-бойца ВСУ. Российские солдаты спасли ее, взяв в плен

Военнослужащие ВС России спасли женщину-бойца ВСУ от сослуживцев, взяв ее в плен

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие взяли в плен бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ларису Ходаковскую. Тем самым солдаты спасли ее от сослуживцев, которые пытались убить женщину.

По словам женщины, она служила солдатом-стрелком в 111-й бригаде. Она рассказала, что жить ей приходилось в ужасающих условиях, ее эмоциональное состояние «доведено до края».

Не было элементарных вещей. Делились хлебом и водой. Полторашка воды была на 6-7 человек. Командование повернулось спиной

Лариса Ходаковская

Ходаковскую возмущало то, что одна из бригад кидала солдат «на мясо», а также не вывозила раненых. Тогда женщина позвонила на линию командования, рассказав обо всем, однако этот звонок чуть не стал для нее роковым. «Пошла пешком на позицию. Пришла туда и почувствовала боль. Услышала два выстрела, — рассказала женщина. — Я увидела кровь на ноге и на руках. Стреляли с посадки мои. Наверное, потому, что я не молчала».

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

После этого к ней вышли российские солдаты и оказали медицинскую помощь, а один из бойцов отдал свое обезболивающее. Они успокаивали женщину, повторяя, что не причинят ей зла. Оказавшись в плену, Ходаковская была поражена гуманным отношением на контрасте с тем, что происходило с ней в украинской армии.

Когда попадаешь [в плен], открываются глаза. Завеса падает. Потому что, когда свои стреляют, оставляют на произвол судьбы, я считаю это неправильно

Лариса Ходаковская

«Наверное, нужно было, чтобы со мной это произошло. Чтобы я через страдания увидела фальшь, лицемерие, ложь, коварство своих», — заключила она.

Бойцы ВСУ неоднократно говорили о хорошем отношении российских солдат

Военнослужащий 36-й бригады морской пехоты ВСУ Руслан Шульга рассказал, что в российском плену к пленным украинским бойцам относятся лучше, чем собственное украинское командование. «Военные Российской Федерации приняли [нас] отлично, накормили, напоили, обустроили», — сказал боец.

Шульга отметил, что украинские командиры постоянно обманывали солдат, обещая то подвезти боеприпасы, то прислать подкрепление. «В определенный момент понимаем, что просто кидают еще раз, еще на неделю», — сказал пленный.

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Украинский пленный боец Юрий Водян, в свою очередь, рассказал, что заградительные отряды ВСУ расстреливают солдат, которые отказываются выполнять боевые задания.

По его словам, вероятность того, что «отказнику» удастся остаться в живых, мала. «Есть заградотряд, который ставится, и по возвращении на украинские позиции тебя просто могут свои расстрелять», — рассказал он, добавив, что в лучшем случае таким солдатам может грозить 10-15 лет тюрьмы. Их также могут отправить на «нулевую позицию», где они попадут под «жесткий обстрел».

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Солдаты ВСУ массово сдаются в плен

Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский рассказал, что бойцы ВСУ массово сдаются в плен под Красногоровкой, темп сдачи равен примерно одной роте в месяц.

«В Красногоровке — я разговаривал с разведчиками пятой бригады — противник сдается уже, скажем так, в таком количестве, что уже можно до роты в месяц формировать только из живой силы противника», — рассказал советник.

Кимаковский отметил, что среди украинских солдат на направлении практически не осталось мотивированных бойцов.

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      Варвара Кошечкина
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