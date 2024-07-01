В России вступила в силу новая статья Уголовного кодекса. За что теперь можно получить до семи лет тюрьмы?

В России с 1 июля нарушителям антитеррористической защиты грозит до 7 лет тюрьмы

В России с 1 июля вступает в силу закон, который вводит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет за нарушение норм антитеррористической защиты объектов. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам, Уголовный кодекс дополняется статьей 217 «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)». Уголовное наказание будет применяться, если виновный два и более раз в течение 180 дней привлекался к административной ответственности за данные правонарушения.

Если преступление повлекло ущерб более одного миллиона рублей или причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказанием будет уголовный штраф до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за полгода. Также в этом случае виновному грозит лишение свободы на срок до трех лет и запрет занимать определенные должности. Если преступление унесет жизнь одного человека, тюремный срок возрастет до пяти лет, а если нескольких — то до семи.

Украину уличили в вербовке мигрантов для диверсий в России

Ранее постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич указал, что Украина стала плацдармом для террористической активности против России. По словам дипломата, силы, которые стремятся разрушить Россию, ранее использовали кавказское подполье в надежде создать внутри страны внутриполитическую дестабилизацию.

Позднее заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Новиков отметил, что спецслужбы Украины и западные информационные центры вербуют мигрантов из стран Центральной Азии для диверсий на территории России. По его словам, соответствующие террористические угрозы в адрес России стали исходить от Украины и Запада после начала проведения специальной военной операции (СВО).

Представитель НАК рассказал, что чаще всего пытаются завербовать молодых людей, которые восприимчивы к идеям национализма и неонацизма и «имеют низкие моральные качества». Новиков уточнил, что «объекты устремлений» киевских спецслужб также ведут маргинальный образ жизни и готовы зарабатывать деньги любыми способами, вне зависимости от грозящих последствий.

В России обнаружили спящие террористические ячейки нового формата

В России появились спящие террористические ячейки нового формата — они могут быть не связаны с террористической организацией напрямую, но вдохновлены ее идеологией и способны к самостоятельным действиям. Их появление в кавказских республиках констатировал старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО историк и исламовед Ахмет Ярлыкапов в интервью «Ленте.ру». По его словам, особую тревогу вызывает тот факт, что такие ячейки изменили стратегию вербовки, и теперь активно работают с представителями среднего класса, у которых нет серьезных проблем с жизнью и благосостоянием.

Как рассказал «Ленте.ру» на условиях анонимности действующий сотрудник правоохранительных органов, специализирующийся на религиозном экстремизме, подобная «спящая ячейка» активизировалась в Дагестане в июне. Выпав из поля зрения силовиков, бандиты напали на православный храм и синагогу, а также атаковали пост ДПС. По словам источника, растущая проблема религиозного экстремизма на юге России связана с международной активизацией террористических движений. Проведение спецоперации на Украине отвлекло внимание и силы от Сирии, а осложнившаяся международная обстановка лишь усугубила ситуацию.