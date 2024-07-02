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09:07, 2 июля 2024Из жизни

Рвавшегося в палатку с людьми медведя остановили в последний момент

На Аляске подстрелили медведя, рвавшегося в палатку с людьми

Фото: Barbara Goldberg / Reuters

В американском штате Аляска подстрелили черного медведя-барибала, который рвался в палатку с людьми. Об этом сообщает KTUU-TV.

Сотрудник Лесной службы США успел остановить хищника в последний момент. Люди, находившиеся в палатке, не пострадали.

Это уже второе нападение барибала на туристов, которое произошло на Аляске в июне. 14 июня в долине Портейдж зверь разорвал палатку, где спали мужчина и женщина. В тот раз ему удалось скрыться.

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Департамент рыбных и охотничьих ресурсов штата Аляска планирует проанализировать ДНК подстреленного медведя и выяснить, была ли это та же самая особь, которая совершила нападение в долине Портейдж. По утверждению сотрудников департамента, поведение медведя в обоих случаях было одинаковым.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

В 2019 году сообщалось, что в канадском национальном парке Банф на спящих в палатке туристов напал волк. Их спасла семья, которая ночевала неподалеку.

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      Олег Парамонов
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