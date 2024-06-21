Медведь ночью вломился в палатку к туристке и покалечил ее

В США черный медведь вломился в палатку туристов и покалечил женщину

В США два палаточных кемпинга на Аляске закрыли после того, как черный медведь-барибал вломился в палатку к туристке и покалечил ее. Об этом сообщает Anchorage Daily News.

Инцидент произошел в долине Портейдж в ночь на пятницу, 14 июня. Около 2:30 мужчина и женщина, ночевавшие в палатке, проснулись от того, что медведь рвал тент. Хищник повредил лицо американки, после чего убежал.

Женщину доставили в больницу с травами, не представляющими опасности для жизни. В Департаменте охраны рыбных и природных ресурсов Аляски заявили, что в палатке туристов не было еды, и мотивы нападения хищника непонятны.

Сотрудники департамента выяснили, что нападение совершил самец черного медведя-барибала. Найти его лесникам пока не удалось. В результате два кемпинга на территории долины закрыли до конца месяца. Граждан попросили сообщать о любых появлениях медведей рядом с жильем.

Ранее в Индии домашние собаки спасли фермера, на которого набросились четыре медведя. Мужчина по имени Ханумантаппа работал в поле, когда к нему подобрались хищники.

