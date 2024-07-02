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03:59, 2 июля 2024Спорт

Макгрегор отреагировал на арест счетов Нурмагомедова

Конор Макгрегор предложил Хабибу Нурмагомедову «поотжиматься за деньги»

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на арест счетов Хабиба Нурмагомедова, предложив российскому бойцу «поотжиматься за деньги». Соответствующую запись он опубликовал в социальной сети X, однако позднее удалил сообщение.

«Разорен и в бегах. Если увидите, предложите ему поотжиматься за деньги. Слышал, что теперь он занимается эскортом в Дубае», — написал Макгрегор.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета Нурмагомедова из-за долга в размере 297 миллионов рублей. Также были закрыты несколько связанных с бойцом фирм.

До этого сообщалось, что Нурмагомедов задолжал налоговой более 300 миллионов рублей. Также стало известно о блокировке части счетов, в том числе бойцовской лиги Eagle FC и благотворительного фонда.

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      Евгений Силаев
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