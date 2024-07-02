Орбан приехал в Киев обсудить мир на Украине. Какое условие прекращения огня он назвал?

Премьер Венгрии Орбан приехал в Киев для обсуждения мира с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Отмечается, что главной темой их встречи станет «возможность достижения мира». Кроме того, пресс-секретарь венгерского главы Берталан Хаваши сообщил, что стороны обсудят вопросы двусторонних отношений.

Свой визит на Украину прокомментировал и сам Орбан.

«Цель венгерского председательства [в Совете ЕС] заключается в содействии решению задач, стоящих перед Европейским союзом. Поэтому моя первая поездка привела меня в Киев», — сообщил он.

Орбан назвал роль США в урегулировании конфликта

Перед поездкой в Киев Орбан назвал условие прекращения огня на Украине. По его словам, это произойдет в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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Также премьер Венгрии подчеркнул, что «рано или поздно начнутся переговоры России и США». Он отметил, что Европе нужно задуматься, «кто и как в таком случае будет представлять ее интересы».

На Украине назвали цель визита Орбана в Киев

Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что Орбан приехал в Киев для демонстрации своего политического веса как представителя Евросоюза, к тому же с 1 июля Венгрия начала председательство в Совете ЕС. Поэтому, по словам Фесенко, политик «должен считаться» с украинским вопросом, являющимся одним из главных для Евросоюза.

Кроме того, визит представителя Будапешта политолог объяснил спорами между Венгрией и Украиной.

В России отреагировали на встречу Орбана и Зеленского

Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» предположила, что Орбан на встрече с Зеленским попытается объяснить украинскому коллеге, что несговорчивость Киева и его неготовность к миру представляют угрозу.

Фото: Michael Buholzer / Reuters

При этом она отметила, что, скорее всего, и Зеленский будет «пытаться убеждать Орбана в чем-то», так как ряд решений ЕС по Украине был заблокирован именно премьером Венгрии.

«Орбан — один из немногих европейских политиков, которые, хотя и не во всех моментах поддерживают Россию, но в каких-то принципиальных вопросах он либо воздерживается, либо поддерживает», — добавила Журова.

В Кремле сообщили об отсутствии ожиданий от поездки Орбана на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что у Кремля нет никаких ожиданий от поездки Орбана на Украину.

Он добавил, что Венгрия «должна выполнять свои функции» после того, как стала страной-председателем Совета ЕС.