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23:45, 2 июля 2024Мир

Орбан прокомментировал свой визит в Киев

Премьер Орбан заявил, что конфликт на Украине не является войной Венгрии
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Будапешт не заинтересован в продолжении украинского конфликта и добивается его урегулирования, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. Об этом пишет Telegram-канал украинского издания «Страна».

Политик прокомментировал свой визит в Киев. По его словам, когда кто-то приезжает на Украину, легко предсказать, что произойдет. «Все аплодируют, говоря, что мы Украина, мы с вами, это наша война и так далее», — объяснил он.

По словам Орбана, венгерская позиция другая. «Мы не думаем, что это наша война. И интерес Венгрии не в продолжении войны, а в мире», — высказался он.

Ранее Киев отверг предложение Орбана о прекращении огня.

2 июля премьер Венгрии прибыл на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, лидеры стран обсудили возможность прекращения огня до начала мирных переговоров Москвы и Киева.

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      Марина Совина
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