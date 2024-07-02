Орбан прокомментировал свой визит в Киев

Премьер Орбан заявил, что конфликт на Украине не является войной Венгрии

Будапешт не заинтересован в продолжении украинского конфликта и добивается его урегулирования, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. Об этом пишет Telegram-канал украинского издания «Страна».

Политик прокомментировал свой визит в Киев. По его словам, когда кто-то приезжает на Украину, легко предсказать, что произойдет. «Все аплодируют, говоря, что мы Украина, мы с вами, это наша война и так далее», — объяснил он.

По словам Орбана, венгерская позиция другая. «Мы не думаем, что это наша война. И интерес Венгрии не в продолжении войны, а в мире», — высказался он.

Ранее Киев отверг предложение Орбана о прекращении огня.

2 июля премьер Венгрии прибыл на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, лидеры стран обсудили возможность прекращения огня до начала мирных переговоров Москвы и Киева.