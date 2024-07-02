Пассажиры самолета описали рейс словами «части самолета дымились»

Пассажиры Tez Jet описали полет над Киргизией словами «части самолета дымились»

Пассажирский самолет авиакомпании Tez Jet, летевший над Киргизией, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за неисправности. Об этом сообщил портал Vesti.kg.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Бишкека в Раззаков 1 июля. По данным источника, пилоты отказались от посадки из-за технических проблем и развернули воздушное судно в столицу.

Пассажиры рейса описали полет словами «части самолета дымились, все трещало». «Перестаньте летать старыми самолетами в регионы. Уважающая себя компания должна стремиться предоставить качественный сервис», — процитировало издание местного блогера Сайрагул Дуулатову.

Другой пассажирский лайнер авиакомпании Air New Zealand провел в воздухе девять часов с неисправностью. Пилотам пришлось вернуться в аэропорт, потому что один двигатель выработал больше топлива, чем второй.