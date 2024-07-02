Приставы списали часть долга Сафонова

Приставы перевели 250 тысяч рублей из долга Сафонова на счет его бывшей жены

Приставы списали со счетов российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова часть долга по алиментам. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации источника, сумма долга футболиста уменьшилась на 250 тысяч — до 59 миллионов 230 тысяч рублей. Средства были переведены на счет его бывшей жены Анастасии Сафоновой.

Отмечается, что на российские счета игрока наложено «требование о взыскании». Таким образом, все поступающие на них деньги будут автоматически переводиться в пользу его бывшей супруги.

Кроме того, сообщается, что Сафонов подал новый иск в суд с просьбой разрешить ему забирать дочь на три недели во время отпуска. Бывшая жена не против того, чтобы футболист проводил время с ребенком, однако через МВД запретила выезд девочки за границу с отцом.

14 июня ПСЖ объявил о переходе Сафонова. Контракт с российским вратарем рассчитан до 2029 года. Ранее игроку запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов.