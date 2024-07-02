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14:37, 2 июля 2024Спорт

Приставы списали часть долга Сафонова

Приставы перевели 250 тысяч рублей из долга Сафонова на счет его бывшей жены

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Приставы списали со счетов российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова часть долга по алиментам. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации источника, сумма долга футболиста уменьшилась на 250 тысяч — до 59 миллионов 230 тысяч рублей. Средства были переведены на счет его бывшей жены Анастасии Сафоновой.

Отмечается, что на российские счета игрока наложено «требование о взыскании». Таким образом, все поступающие на них деньги будут автоматически переводиться в пользу его бывшей супруги.

Кроме того, сообщается, что Сафонов подал новый иск в суд с просьбой разрешить ему забирать дочь на три недели во время отпуска. Бывшая жена не против того, чтобы футболист проводил время с ребенком, однако через МВД запретила выезд девочки за границу с отцом.

14 июня ПСЖ объявил о переходе Сафонова. Контракт с российским вратарем рассчитан до 2029 года. Ранее игроку запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов.

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