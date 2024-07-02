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20:20, 2 июля 2024Наука и техника

Превосходство PlayStation над Xbox объяснили

Digital Foundry: мощность PlayStation выше Xbox из-за графического процессора

Фото: PxHere

Специалисты Digital Foundry объяснили, почему приставка PlayStation 5 превосходит Xbox по производительности в ряде игр. Слова экспертов процитировало издание Eurogamer.

Авторы проекта напомнили, что теоретически Xbox Series X мощнее PlayStation 5 — в том числе из-за того, что производительность консоли Microsoft оценивается в 12 терафлопс против 10,23 терафлопс у приставки Sony. Однако в некоторых играх PS5 показывает такую же или даже большую производительность, чем флагманская консоль Xbox.

По словам экспертов Digital Foundry, это связано с повышенной частотой графического процессора PlayStation 5, которая составляет 2,23 гигагерц. У Xbox Series X частота GPU составляет 1,82 гигагерц. Поэтому в ряде сценариев консоль Sony выполняет задачи быстрее.

Также в разговоре со специалистами представители некоторых игровых студий признались, что компилятор графического процессора PlayStation значительно эффективнее такового у Xbox. Также в Sony дают разработчикам больше возможностей по работе с аппаратной составляющей приставки.

В заключение специалисты предположили, что Sony будет опираться на описанные преимущества флагманской консоли при создании новой приставки PlayStation 5 Pro. Рост производительности произойдет благодаря функции масштабирования на основе машинного обучения PSSR.

В начале июня корпорация Microsoft анонсировала три новые консоли серии Xbox Series. В том числе, компания показала приставку Xbox Series X с увеличенным до двух терабайт накопителем.

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      Андрей Ставицкий
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