Российские «Медведи» отработали полеты с дозаправкой

МО: ракетоносцы Ту-95МС отработали полеты с дозаправкой в воздухе

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear-H — «Медведь») отработали полеты с дозаправкой в воздухе. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«В Дальневосточном авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, состоялись плановые полеты с дозаправкой авиационных судов в воздухе. (...) Всего в плановых полетах было задействовано более пяти самолетов: Ту-95МС и Ил-78», — говорится в сообщении.

В полетах приняли участие молодые летчики и штурманы. Более десяти экипажей отработали технику пилотирования, а также воздушную навигацию днем и ночью. Дозаправку ракетоносцев при помощи самолетов-заправщиков Ил-78 выполняли на высоте более 5,5 тысячи метров и на скорости свыше 550 километров в час.

В Минобороны добавили, что инженерно-технический состав отработал задачи по подготовке самолетов к повторным вылетам.

В мае стало известно, что два Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски.

В марте американское издание The National Interest писало, что российский стратегический бомбардировщик Ту-95 благодаря своей дальности полета мог угрожать территории США.