Российские Ту-95 выполнили полет у побережья Аляски

МО РФ: два ракетоносца Ту-95 выполнили плановый полет вблизи побережья Аляски

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. Об этом сообщило Министерство обороны России (МО РФ) в Telegram.

«Продолжительность полета составила более 11 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил. На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что экипажи самолетов дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полеты выполняют в строгом соответствии с международными правилами.

В январе прошлого года в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет.

В августе 2022 года в публикации американского издания 19FortyFive допустили, что российские Ту-95МС прослужат еще минимум два десятилетия.