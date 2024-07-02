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13:25, 2 июля 2024Ценности

Жена Павла Прилучного раскрыла свой вес спустя год после родов

Кадр: @zepyur_brutyan

Жена российского актера Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян вернула форму спустя год после родов и раскрыла свой вес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя знаменитость разместила ролик из спортзала, в котором выполняет многочисленные физические упражнения с помощью тренажеров. На кадрах супруга актера предстала в черном фитнес-костюме, состоящем из лосин и укороченного топа на тонких бретелях. «Вернулась в свои 45 килограммов», — подписала она пост.

В мае в сети раскритиковали откровенный образ жены Прилучного. Знаменитость примерила черное корсетное платье из кожи без бретелей. Упомянутый наряд дополняли кружевная юбка и длинные перчатки из фатина.

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      Екатерина Ештокина
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