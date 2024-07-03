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14:58, 3 июля 2024Интернет и СМИ

Информация о перекрытиях Крымского моста из-за военных перевозок не нашла подтверждения

Сообщение о перекрытиях Крымского моста из-за военных перевозок не подтвердилось

Фото: Александр Котомин / «Лента.ру»

Информация о перекрытиях Крымского моста из-за перевозки военной техники не нашла подтверждения.

В Telegram-каналах распространяется сообщение о том, что российские власти периодически закрывают Крымский мост для гражданских, потому что перевозят по нему военную технику.

Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически перекрывают из соображений безопасности, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались ударить по полуострову. В июле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский называл Крымский мост целью ВСУ, которую нужно нейтрализовать.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что атаки на Крымский мост с военной точки зрения не имеют никакого значения и смысла, так как мост через Керченский пролив давно не используется для военных перевозок.

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Однако Крымский мост по-прежнему остается важной целью для ВСУ, говорил зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Информация о том, что Крымский мост периодически перекрывается из-за перевозки ВС РФ военной техники, не получила распространения в российских СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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      Олег Давыдов
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