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20:49, 3 июля 2024Экономика

В Госдуме предложили «морально расстрелять» судей за изъятие акций

Депутат Аксаков предложил морально расстрелять нарушителей прав миноритариев

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Права миноритарных акционеров защищены Конституцией, а того, кто их нарушает, следует наказывать самым жестоким образом, вплоть до расстрела. Об этом в ходе Финансового конгресса Банка России заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РБК.

Депутат комментировал решение Арбитражного суда Пермского края, который в марте по требованию регионального прокурора взыскал 10,5 процента акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ), принадлежащих миноритариям.

После того как модератор дискуссии, глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов напомнил о праве на жизнь и предложил обойтись без экстремизма, Аксаков обратил внимание, что зал аплодировал ему за предложение расстрелять судей и прокуроров. Позднее он уточнил, что имел в виду не физический расстрел, а моральный.

По словам Аксакова, он возмутился, узнав из СМИ об аресте акций СМЗ. Даже в случае экстремальной ситуации, подчеркнул депутат, права людей, вложивших средства в ценные бумаги, надо защитить, они должны получить возмещение тех средств.

«Естественно, если правоприменение страдает, то надо устанавливать ответственность прокурора, который принимает решение, тех лиц, которые принимают решения», — указал он. Вместе с тем Аксаков не ответил по существу на вопрос, планирует ли Госдума внесение инициатив об ответственности судей за незаконное решение.

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До этого сообщалось, что Аксаков назвал ошибкой заморозку накопительной части пенсии в 2014 году, но признал, что разговоры о ее возвращении пока не дают результата.

В мая 2022 года суд признал незаконной приватизацию СМЗ, проведенную в 1992-м. Вначале акции изъяли только у мажоритарных акционеров предприятия, но спустя три месяца прокурор потребовал распространить меры на всех. В 2024 году иск удовлетворили, своих ценных бумаг лишились около 2,3 тысячи миноритарных держателей.

Центробанк выступал против такого решения и подал апелляционную жалобу на решение суда. В свою очередь Мосбиржа отмечала, что изъятие у частных инвесторов акций предприятия может трактоваться как нарушение закона о публичных сделках.

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      Платон Щукин
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