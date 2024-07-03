Водочного магната признали экстремистом и конфисковали его заводы в России. Суд посчитал, что он поддерживает Украину

«Интерфакс»: суд признал экстремистским бизнес водочного магната Юрия Шефлера

Стало известно, что водочного магната Юрия Шефлера и его компании признали экстремистским объединением в России. Новый иск с требованием к российскому бизнесмену Генпрокуратура представила суду. Его, в свою очередь, уже удовлетворили, пишет «Интерфакс».

Как отмечается, основанием для подачи иска стало то, что деятельность Шефлера направлена против жизни и здоровья граждан России, а также госбезопасности. Генпрокуратура считает, что магнат поощряет обстрелы российских регионов со стороны армии Украины и поддерживает Киев.

В ведомстве также указывают, что компании уехавшего из страны бизнесмена работают в Европе.

Фото: Alina Smutko / Reuters

UPD: по информации объединенной пресс-службы судов Тамбовской области, в СМИ распространяется информация о том, что Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям. Данная информация не соответствует действительности.

Генпрокуратура требовала изъять активы Шефлера на территории России

Суду в Тамбове был представлен иск в отношении Шефлера со стороны Генпрокуратуры. Там же водочного магната признали экстремистом. «Заседание проходило в закрытом режиме. Иск удовлетворен», — утверждается в сообщении. На фоне этого, как стало известно, подконтрольные российскому бизнесмену компании Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group также признали экстремистскими. Таким образом, активы Шефлера на территории России передаются государству.

1 июля в Тамбове также арестовали расположенный в городе спиртовой завод «Амбер Талвис». Спирт с предприятия шел в Латвию, где из него изготавливается водка Stoli и «Московская». Иск также подавала Генпрокуратура.

По данным ведомства, капитализация завода превышает 2 миллиарда рублей: ежегодная выручка — 1,5 миллиарда, а валовая прибыль — 700 миллионов. Также утверждалось, что объем финансовых перечислений участникам экстремистского объединения за 2019-2022 годы превысил 1,6 миллиарда рублей.

Арестован и законсервированный с 2012 года калининградский завод «СПИ-РВВК». Там занимались розливом водки «Столичная» и «Московская». Генпрокуратура указала, что это большие комплексы, продажа которых может кратно увеличить капитал членов противоправного объединения и тем самым пополнить «экстремистскую казну».

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Шефлер уехал из России и успел наладить водочный бизнес за границей

В 2002-м Шефлер выехал с территории России. Тогда же Счетная палата признала приватизацию принадлежавшего российскому бизнесмену «Союзплодоимпорта» незаконной и предложила лишить его компанию прав на водочные бренды. После этого они перешли в ведение специально созданного федерального казенного предприятия (ФКП) «Союзплодоимпорт».

В отношении Шефлера было заведено уголовное дело, которое, по словам его адвоката, уже прекратили в 2018-м. Предприниматель же занялся водочным бизнесом за границей.

Уже позднее ФКП инициировало судебную тяжбу за права на водочные бренды в 40 странах, некоторые из них продолжаются до сих пор. В июне стало известно, что права на использование брендов водки «Московская» и «Столичная» в странах Бенилюкса продали в Гааге компании Spirits International, входящей в концерн Юрия Шефлера, — SPI Group.