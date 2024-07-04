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22:11, 4 июля 2024Бывший СССР

МИД Белоруссии раскрыл детали переговоров Лукашенко и Гутерриша

Глава МИД Рыженков заявил, что Гутерриш назвал Белоруссию надежным партнером
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков раскрыл детали переговоров генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы МИД, Гутерриш похвалил республику за работу по достижению целей устойчивого развития и рассказал об отсутствии у организации «специального кейса» и претензий к Минску.

Рыженков отметил, что практически вся встреча была посвящена деятельности ООН в Белоруссии. По его словам, Гутерриш назвал страну надежным партнером в реализации всех целей и задач, которые ставит перед собой организация.

Ранее сообщалось, что Лукашенко проводит встречу с генеральным секретарем ООН. Лукашенко и Гутерриш встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Астане.

3 июля генсек ООН прибыл в столицу Казахстана, чтобы принять участие в саммите ШОС. В тот же день на мероприятие прибыл президент России Владимир Путин. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что встреча российского лидера с генеральным секретарем ООН пока не планируется в графике, но не исключается.

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