Оказавшийся в заложниках сотрудник ростовского СИЗО получит новую должность

Попавшему в заложники сотруднику СИЗО дадут административную должность

23-летнему инспектору СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захваченному в заложники 16 июня, планируют дать новую должность. Об этом в четверг, 4 июля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

По данным агентства, оказавшегося в заложниках сотрудника планируют перевести на работу в Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Отмечается, что перевод лишь в планах, официально он не оформлялся.

Ранее 4 июля сообщалось, что четверых сотрудников ростовского СИЗО уволили в ходе разбирательств после захвата заложников. Позже стало известно, что они сами написали рапорты об увольнении после разбирательств с начальством.

16 июня шестеро заключенных выбрались из камеры СИЗО-1 Ростова-на-Дону и захватили в заложники сотрудников изолятора Позже террористов ликвидировал спецназ.