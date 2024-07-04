Телеведущий Кушанашвили опубликовал первое фото после операций

Известный телеведущий Отар Кушанашвили, попавший в больницу, показал первое фото после операций. Снимок был опубликован в четверг, 4 июля, в Telegram-канале журналиста.

На фото Кушанашвили в футболке и очках сидит на койке в больничной палате и показывает кулак. Слева от него стоит капельница.

Ранее Кушанашвили заявил, что каждый день участвует в битве за выживание. Также телеведущий обратился к россиянам с одной просьбой.

О том, что Кушанашвили попал в больницу, стало известно 20 июня. Отмечалось, что журналист сам обратился за медицинской помощью из-за сильных болей в области живота и сердца. Кушанашвили перенес несколько операций. Позднее его друг Владимир Полупанов сообщил, что у ведущего нашли рак.