Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:33, 4 июля 2024Интернет и СМИ

Кушанашвили опубликовал первое фото после операций

Телеведущий Кушанашвили опубликовал первое фото после операций

Фото: Telegram-канал «КАКОВО?! | Отар Кушанашвили | Вся правда о шоу-бизнесе»

Известный телеведущий Отар Кушанашвили, попавший в больницу, показал первое фото после операций. Снимок был опубликован в четверг, 4 июля, в Telegram-канале журналиста.

На фото Кушанашвили в футболке и очках сидит на койке в больничной палате и показывает кулак. Слева от него стоит капельница.

Ранее Кушанашвили заявил, что каждый день участвует в битве за выживание. Также телеведущий обратился к россиянам с одной просьбой.

О том, что Кушанашвили попал в больницу, стало известно 20 июня. Отмечалось, что журналист сам обратился за медицинской помощью из-за сильных болей в области живота и сердца. Кушанашвили перенес несколько операций. Позднее его друг Владимир Полупанов сообщил, что у ведущего нашли рак.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Обсудить
      Последние новости

      Вырезанные семьи, угрозы и откуп. Что такое кровная месть, которой Кадыров пригрозил родне террористов?

      В России начнут следить за вечной мерзлотой

      Задержанного ФСБ украинского шпиона приговорили к 13 годам колонии за госизмену

      Использование сирот киевскими чиновниками для выезда за границу расследуют

      Россияне резко захотели попробовать отдых в одной из самых закрытых стран

      Трехлетняя девочка выстрелила в женщину из пистолета

      На Украине назвали условия для участия Зеленского в выборах

      Московский медиафестиваль пройдет в августе на ВДНХ

      В России появился чумовой капитал

      В Госдуме предложили создать систему утилизации органического мусора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше