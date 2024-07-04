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18:46, 4 июля 2024Россия

Путин заявил о невозможности прекратить огонь на Украине. Что мешает остановить конфликт?

Президент Путин заявил о невозможности прекращения огня на Украине

Фото: Гавриил Григоров / Pool / РИА Новости

Россия не может объявить о прекращении огня в надежде на позитивные шаги со стороны Украины. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Кроме того, Путин назвал невозможным завершение конфликта с Украиной через посредников. «Мы всегда выступали за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным», — заявил российский президент.

Путин рассказал о моменте прекращения огня на Украине в 2022 году

Прекращение огня на Украине невозможно без достижения договоренностей о переговорах, считает Путин. По словам президента, это будет невозможно, пока есть вероятность, что Киев воспользуется перерывом для наращивания боевой техники, чтобы в дальнейшем снова продолжить военный конфликт. Россия не может пойти на прекращение огня лишь «в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги», заключает Путин.

Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации. Прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно

Владимир Путинпрезидент России

Также Путин рассказал, что в 2022 году России предложили отвести войска от Киева, чтобы приступить к созданию условий для закрепления мирного соглашения. «Мы сделали это. И опять столкнулись с обманом. Все договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку», — продолжает президент.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Кроме того, Путин в ходе общения с журналистами рассказал, что в то время, когда российские войска были под Киевом в 2022 году, Запад просил прекратить огонь. По словам российского президента, западные страны настаивали на прекращении огня, «чтобы были предприняты определенные действия с украинской стороны».

«И мы это сделали. Но украинская сторона не прекратила боевые действия. Потом нам было сказано, что украинские официальные власти не могут контролировать все свои вооруженные формирования», — рассказал российский президент. Он добавил, что на Украине есть формирования, которые не подчиняются центральным властям.

Зеленский тоже отверг идею прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отвергает предложение о прекращении огня для начала переговоров с Россией об урегулировании конфликта, выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По словам украинского лидера, Россия может использовать прекращение огня, чтобы накопить силы и снова перейти в наступление.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Он подчеркнул, что остановка боевых действий возможна только в том случае, если будет создан четкий план того, что будет происходить после. Такая договоренность может быть достигнута только на международной площадке и в присутствии стран, «лидерам которых доверяют».

При этом Зеленский допустил участие Путина в следующем «саммите мира». Он также порассуждал о «справедливом конце» украинского конфликта, высказав мнение, что для этого необходимы совместные усилия США и Китая. По словам Зеленского, лидеры двух стран могли бы стать посредниками, если «оставят в стороне разногласия». Он добавил, что китайская сторона могла бы надавить на Москву для прекращения военных действий на Украине.

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      Варвара Кошечкина
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