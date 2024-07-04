ВС России ударили по базе элитной бригады Нацгвардии Украины. Это подразделение пыталось атаковать Белгородскую область

Российские военные нанесли удары по базе президентской бригады Национальной гвардии Украины. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
По его словам, бойцы элитной украинской бригады были причастны к попытке атаки на Белгородскую область весной.
ВС России дважды атаковали украинскую военную базу
Лебедев рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России дважды атаковали военную базу 1-й президентской бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в Вышгороде — в 0:50 и в 1:30.
Взрывы были слышны в стороне улицы генерала Кульчицкого, где находится основная часть военной базы и полигон, там же находятся казармы военных, коттеджи руководства, ангары с военной техникой и склады боекомплекта
По его словам, именно это подразделение было основным при попытке атаковать Белгородскую область минувшей весной.
В июне группировка «Запад» нанесла поражение 1-й президентской бригаде ВСУ
В конце июня Министерство обороны России сообщило, что российская группировка войск «Запад» нанесла поражение 1-й президентской бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои Российской армии с украинскими бойцами велись близ населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Табаевка в Харьковской области, Макеевка и Червона Диброва в Луганской народной республике.
Как уточнили в Минобороны, российские войска в ходе боев с подразделениями ВСУ заняли более выгодные рубежи. «ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, танк, пять пикапов, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, две 122-миллиметровые боевые машины реактивной системы залпового огня БМ21 "Град" и два полевых склада боеприпасов», — рассказали в ведомстве.
1-я президентская бригада Нацгвардии Украины участвовала в боях с ВС России под Киевом
Бойцы 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины принимали участие в боях за Иловайск в 2014 году, охраняли правительственный квартал Киева во время митинга оппозиции в августе 2015-го, участвовали в обороне украинской столицы в феврале 2022-го и в боях под Лисичанском летом 2022 года.
На вооружении бригады — бронеавтомобили «Кугуар» с автоматическими гранатометами, бронемашины «Спартан» с крупнокалиберными пулеметами, бронеавтомобили «Дозор-Б» с тепловизорами и крупнокалиберными пулеметами, а также бронетранспортеры 3Е1 с противокумулятивными экранами и тепловизорами.