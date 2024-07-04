ВС России ударили по базе элитной бригады Нацгвардии Украины. Это подразделение пыталось атаковать Белгородскую область

Лебедев заявил об ударе ВС России по базе элитной бригады Нацгвардии Украины

Российские военные нанесли удары по базе президентской бригады Национальной гвардии Украины. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

По его словам, бойцы элитной украинской бригады были причастны к попытке атаки на Белгородскую область весной.

ВС России дважды атаковали украинскую военную базу

Лебедев рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России дважды атаковали военную базу 1-й президентской бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в Вышгороде — в 0:50 и в 1:30.

Взрывы были слышны в стороне улицы генерала Кульчицкого, где находится основная часть военной базы и полигон, там же находятся казармы военных, коттеджи руководства, ангары с военной техникой и склады боекомплекта Сергей Лебедев координатор николаевского подполья

По его словам, именно это подразделение было основным при попытке атаковать Белгородскую область минувшей весной.

В июне группировка «Запад» нанесла поражение 1-й президентской бригаде ВСУ

В конце июня Министерство обороны России сообщило, что российская группировка войск «Запад» нанесла поражение 1-й президентской бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои Российской армии с украинскими бойцами велись близ населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Табаевка в Харьковской области, Макеевка и Червона Диброва в Луганской народной республике.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Как уточнили в Минобороны, российские войска в ходе боев с подразделениями ВСУ заняли более выгодные рубежи. «ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, танк, пять пикапов, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, две 122-миллиметровые боевые машины реактивной системы залпового огня БМ21 "Град" и два полевых склада боеприпасов», — рассказали в ведомстве.

1-я президентская бригада Нацгвардии Украины участвовала в боях с ВС России под Киевом

Бойцы 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины принимали участие в боях за Иловайск в 2014 году, охраняли правительственный квартал Киева во время митинга оппозиции в августе 2015-го, участвовали в обороне украинской столицы в феврале 2022-го и в боях под Лисичанском летом 2022 года.

На вооружении бригады — бронеавтомобили «Кугуар» с автоматическими гранатометами, бронемашины «Спартан» с крупнокалиберными пулеметами, бронеавтомобили «Дозор-Б» с тепловизорами и крупнокалиберными пулеметами, а также бронетранспортеры 3Е1 с противокумулятивными экранами и тепловизорами.