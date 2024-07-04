Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:36, 4 июля 2024Бывший СССР

ВС России ударили по базе элитной бригады Нацгвардии Украины. Это подразделение пыталось атаковать Белгородскую область

Лебедев заявил об ударе ВС России по базе элитной бригады Нацгвардии Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Российские военные нанесли удары по базе президентской бригады Национальной гвардии Украины. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

По его словам, бойцы элитной украинской бригады были причастны к попытке атаки на Белгородскую область весной.

ВС России дважды атаковали украинскую военную базу

Лебедев рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России дважды атаковали военную базу 1-й президентской бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в Вышгороде — в 0:50 и в 1:30.

Взрывы были слышны в стороне улицы генерала Кульчицкого, где находится основная часть военной базы и полигон, там же находятся казармы военных, коттеджи руководства, ангары с военной техникой и склады боекомплекта

Сергей Лебедевкоординатор николаевского подполья

По его словам, именно это подразделение было основным при попытке атаковать Белгородскую область минувшей весной.

В июне группировка «Запад» нанесла поражение 1-й президентской бригаде ВСУ

В конце июня Министерство обороны России сообщило, что российская группировка войск «Запад» нанесла поражение 1-й президентской бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои Российской армии с украинскими бойцами велись близ населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Табаевка в Харьковской области, Макеевка и Червона Диброва в Луганской народной республике.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Как уточнили в Минобороны, российские войска в ходе боев с подразделениями ВСУ заняли более выгодные рубежи. «ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, танк, пять пикапов, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, две 122-миллиметровые боевые машины реактивной системы залпового огня БМ21 "Град" и два полевых склада боеприпасов», — рассказали в ведомстве.

1-я президентская бригада Нацгвардии Украины участвовала в боях с ВС России под Киевом

Бойцы 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины принимали участие в боях за Иловайск в 2014 году, охраняли правительственный квартал Киева во время митинга оппозиции в августе 2015-го, участвовали в обороне украинской столицы в феврале 2022-го и в боях под Лисичанском летом 2022 года.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Нас не любят ни свои, ни чужие» Российские снайперы о многодневных рейдах на передовую и тяжелых дуэлях с бойцами ВСУ
«Нас не любят ни свои, ни чужие»Российские снайперы о многодневных рейдах на передовую и тяжелых дуэлях с бойцами ВСУ
3 июля 2024
Российские военные вступили в бой с элитной бригадой Нацгвардии Украины под Харьковом. ВСУ могли потерять до 450 солдат
Российские военные вступили в бой с элитной бригадой Нацгвардии Украины под Харьковом. ВСУ могли потерять до 450 солдат
19 июня 2024

На вооружении бригады — бронеавтомобили «Кугуар» с автоматическими гранатометами, бронемашины «Спартан» с крупнокалиберными пулеметами, бронеавтомобили «Дозор-Б» с тепловизорами и крупнокалиберными пулеметами, а также бронетранспортеры 3Е1 с противокумулятивными экранами и тепловизорами.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Вырезанные семьи, угрозы и откуп. Что такое кровная месть, которой Кадыров пригрозил родне террористов?

      В России начнут следить за вечной мерзлотой

      Задержанного ФСБ украинского шпиона приговорили к 13 годам колонии за госизмену

      Использование сирот киевскими чиновниками для выезда за границу расследуют

      Россияне резко захотели попробовать отдых в одной из самых закрытых стран

      Трехлетняя девочка выстрелила в женщину из пистолета

      На Украине назвали условия для участия Зеленского в выборах

      Московский медиафестиваль пройдет в августе на ВДНХ

      В России появился чумовой капитал

      В Госдуме предложили создать систему утилизации органического мусора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше