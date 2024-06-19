Российские военные вступили в бой с элитной бригадой Нацгвардии Украины под Харьковом. ВСУ могли потерять до 450 солдат

МО: ВС РФ вступили в бой с Первой президентской бригадой Украины под Харьковом

Вооруженные силы (ВС) России вступили в бой с элитной Первой президентской бригадой особого назначения Национальной гвардии Украины под Харьковом. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли потерять до 450 солдат.

Российские военные заняли более выгодные рубежи в Харьковской области

В Минобороны рассказали, что бойцы подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины и заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Петропавловка и Синьковка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР).

За сутки отражены две контратаки формирований 3-й танковой бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны. Потери противника составили до 450 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля Минобороны России

Также, по информации ведомства, были поражены 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin (США), 155-миллиметровая гаубица М777 (США), 152-миллиметровая гаубица 2А65 «Мста-Б», 152-миллиметровая гаубица Д-20, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122-миллиметровая гаубица Д-30, 105-миллиметровая гаубица L-119 (Великобритания). Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

ВСУ несут большие потери под Харьковом

Ранее в июне командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские войска совершили рывок под Харьковом, взяв под свой контроль большую территорию, и теперь ожидают ответного хода со стороны ВСУ. По его словам, украинская армия перебросила на харьковское направление значительную часть подразделений.

«Даже с Киевской области все были сняты, переброшены на этот участок. В принципе мы сейчас ждем дальнейшего хода нашего противника, который пытается сконцентрировать определенные силы и сделать какой-то, скажем так, решающий шаг для себя», — сказал Алаудинов, занимающий также должность замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер, в свою очередь, сообщил о больших потерях ВСУ в Харьковской области.

Они хотели яркой победы, но произошло то, что все резервы умерли в мясорубке Скотт Риттер бывший американский разведчик

Заместитель командира батальона ударных БПЛА «Ахиллес» 92-й штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич пояснил, что главной проблемой украинских войск под Харьковом стали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России. «Бывают такие, что почти вслепую летаешь (..) Такого еще не было», — отметил он, уточнив, что действия российских военных ведут к слабой поддержке ВСУ и потерям украинских частей.