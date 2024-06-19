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13:46, 19 июня 2024Россия

Российские военные вступили в бой с элитной бригадой Нацгвардии Украины под Харьковом

ВС России вступили в бой с первой президентской бригадой Украины под Харьковом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России вступили в бой с элитной Первой президентской бригадой особого назначения Нацгвардии Украины под Харьковом. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По заявлению оборонного ведомства, в боях с бригадой участвовали подразделения группировки «Запад». Бои на харьковском направлении проходили близ населенных пунктов Петропавловка и Синьковка. Также столкновения этой группировки с украинскими военными произошли в Стельмаховке и Червоной Диброве в Луганской народной республике.

На харьковском направлении Вооруженные силы Украины потеряли самоходную артустановку Paladin и одну гаубицу M777 американского производства. Кроме того, Российская армия уничтожила два украинских полевых склада с боеприпасами.

Почетное название Первой президентской было присвоено бригаде в 2017 году «за боевые заслуги и мужество» ее бойцов.

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      Марк Леонов
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