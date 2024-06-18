Командир «Ахмата» заявил об ожидании ответного хода ВСУ под Харьковом

Алаудинов: ВС России сделали рывок под Харьковом и ждут хода ВСУ

Российские войска совершили серьезный рывок под Харьковом, взяв под свой контроль большую территорию, и теперь ожидают ответного хода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, украинская армия перебросила на харьковское направление значительную часть подразделений. «Даже с Киевской области все были сняты, переброшены на этот участок. В принципе мы сейчас ждем дальнейшего хода нашего противника, который пытается сконцентрировать определенные силы и сделать какой-то, скажем так, решающий шаг для себя», — заявил он.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал о продвижении российских войск на купянском направлении. Он отметил, что им успешно удается оттеснять ВСУ в районе населенных пунктов Песчаное, Берестовое и Синьковка.