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13:11, 18 июня 2024Бывший СССР

Командир «Ахмата» заявил об ожидании ответного хода ВСУ под Харьковом

Алаудинов: ВС России сделали рывок под Харьковом и ждут хода ВСУ
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российские войска совершили серьезный рывок под Харьковом, взяв под свой контроль большую территорию, и теперь ожидают ответного хода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, украинская армия перебросила на харьковское направление значительную часть подразделений. «Даже с Киевской области все были сняты, переброшены на этот участок. В принципе мы сейчас ждем дальнейшего хода нашего противника, который пытается сконцентрировать определенные силы и сделать какой-то, скажем так, решающий шаг для себя», — заявил он.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал о продвижении российских войск на купянском направлении. Он отметил, что им успешно удается оттеснять ВСУ в районе населенных пунктов Песчаное, Берестовое и Синьковка.

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      Алевтина Запольская
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