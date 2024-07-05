Первая ракетка России вылетела с Уимблдона в третьем круге

Первая ракетка России Дарья Касаткина вылетела с Уимблдона в третьем круге

Первая ракетка России Дарья Касаткина вылетела в третьем круге Уимблдона-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В пятницу, 5 июля, спортсменка потерпела поражение от испанки Паулы Бадосы. Встреча завершилась со счетом 7:6, 4:6, 6:4 в пользу соперницы Касаткиной. Теннисистки провели на корте 2 часа и 56 минут.

В четвертом круге Бадоса сыграет с победительницей встречи между украинкой Даяной Ястремской и представительницей Хорватии Даяной Векич. Они выйдут на корт 5 июля.

Касаткина, которая ранее отказалась от участия в Олимпиаде-2024, занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 12-е место. Бадоса является 93-й ракеткой мира.

