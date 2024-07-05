В России ответили осуждающим поездку Орбана в Москву западным политикам

Сенатор Джабаров призвал Запад не вешать на Орбана ярлыки из-за визита в Москву

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ответил западным политикам, осуждающим премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его поездки в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В беседе с «Лентой.ру» сенатор призвал Запад не вешать на Орбана ярлыки из-за его визита в Россию.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц осудил официальный визит Орбана в Москву. Аналогичную позицию заняла премьер Эстонии Кая Каллас, которая назвала Орбана смутьяном из-за поездки в Москву. До этого глава Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что у Венгрии нет мандата на взаимодействие с Россией от имени объединения.

«Орбан приехал не только по вопросам ситуации на Украине. Он и раньше поддерживал хорошие отношения и контакты с нашими руководителями: и Орбан, и [министр иностранных дел Венгрии Петер] Сийярто. У них есть широкий круг вопросов для обсуждения, например тема взаимодействия в сфере энергетики. Он не пророссийский политик, как его пытаются обвинить страны Запада, а провенгерский. Конечно, он обсуждает и вопросы Украины, потому что Украина — это страна, которая граничит и с Венгрией, и с Россией», — отметил Джабаров.

Не надо вешать на Орбана ярлыки, он никого ни к чему не принуждает. Неужели западные политики думают, что они смогут не общаться с Путиным? Они от этого только теряют. Это нормальный визит в рамках сотрудничества Владимир Джабаров зампред комитета Совфеда по международным делам

5 июля Орбан прилетел в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр Венгрии отметил, что его визит является следующим шагом для продолжения «мирной миссии».

За несколько дней до этого, 2 июля, Орбан впервые после начала российской специальной военной операции посетил Киев с необъявленным визитом. Там он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помимо украинского кризиса, политики обсудили отношения государств.