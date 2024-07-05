Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:47, 5 июля 2024Мир

В России ответили осуждающим поездку Орбана в Москву западным политикам

Сенатор Джабаров призвал Запад не вешать на Орбана ярлыки из-за визита в Москву

Фото: Valeriy Sharifulin / Sputnik / Reuters

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ответил западным политикам, осуждающим премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его поездки в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В беседе с «Лентой.ру» сенатор призвал Запад не вешать на Орбана ярлыки из-за его визита в Россию.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц осудил официальный визит Орбана в Москву. Аналогичную позицию заняла премьер Эстонии Кая Каллас, которая назвала Орбана смутьяном из-за поездки в Москву. До этого глава Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что у Венгрии нет мандата на взаимодействие с Россией от имени объединения.

«Орбан приехал не только по вопросам ситуации на Украине. Он и раньше поддерживал хорошие отношения и контакты с нашими руководителями: и Орбан, и [министр иностранных дел Венгрии Петер] Сийярто. У них есть широкий круг вопросов для обсуждения, например тема взаимодействия в сфере энергетики. Он не пророссийский политик, как его пытаются обвинить страны Запада, а провенгерский. Конечно, он обсуждает и вопросы Украины, потому что Украина — это страна, которая граничит и с Венгрией, и с Россией», — отметил Джабаров.

Не надо вешать на Орбана ярлыки, он никого ни к чему не принуждает. Неужели западные политики думают, что они смогут не общаться с Путиным? Они от этого только теряют. Это нормальный визит в рамках сотрудничества

Владимир Джабаровзампред комитета Совфеда по международным делам

5 июля Орбан прилетел в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр Венгрии отметил, что его визит является следующим шагом для продолжения «мирной миссии».

За несколько дней до этого, 2 июля, Орбан впервые после начала российской специальной военной операции посетил Киев с необъявленным визитом. Там он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помимо украинского кризиса, политики обсудили отношения государств.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл содержание переговоров об Украине с Орбаном

      В МИД Венгрии отреагировали на критику из-за визита Орбана в Москву

      Бывшая возлюбленная Тимати отреагировала на скандал Анастасии Решетовой и Алсу

      Облик людей эпохи Золотой Орды воссоздали ученые из Уфы

      На Байконуре собрали «пакет» ракеты под пуск «Союза МС-26»

      Путин заявил о продолжении взаимодействия России и Венгрии в атомной сфере

      Путин обсудил с Орбаном принципы архитектуры безопасности будущего

      Две сотни летевших из Шри-Ланки россиян застряли в стране из-за неисправности самолета

      На Украине назначили новых заместителей министра обороны

      Неизлечимо больная Селин Дион даст первый за несколько лет концерт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше