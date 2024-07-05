Затравленная из-за пациентки в никабе в Дагестане женщина-врач объяснила свою просьбу

Затравленная дагестанская женщина-врач: попросила снять никаб не из-за религии

Врач-эндокринолог Евгения Макеева, которая подверглась травле в Дагестане из-за просьбы к пациентке снять никаб, объяснила свои действия в интервью агентству Regnum. Ее рассказ приводит главный редактор издания, член СПЧ Марина Ахмедова в Telegram-канале.

«И, как выяснилось из нашего разговора, никаб вообще был не вопросом религии. Бывает, в клинику, где работает Евгения, приходит женщина в никабе, и когда женщина его снимает, оказывается, что лицо — в ссадинах и синяках. А порой на лице нет живого места», — рассказала правозащитница.

Врач, по ее словам, заявила, что женщины, избитые мужьями, отказываются жаловаться на побои в семье. Такая ситуация оказывается выгодной для их супругов, потому что никаб закрывает все ссадины и не вызывает общественного порицания.

Затравленная в Дагестане врач, в свою очередь, пытается помочь таким женщинам и уговаривает их не терпеть насилие в семье. Эндокринолог призывает обращаться за защитой и дает женщинам свой номер, чтобы они могли попросить о помощи в момент опасности.

Врача-эндокринолога из Дагестана затравили после того, как пациентка клиники, где она работала, пожаловалась в соцсетях на отказ от осмотра из-за слишком закрытой одежды. На ситуацию отреагировал помощник депутата Буйнакска и блогер Гаджимурат Атаев, который ранее был осужден в Германии как вербовщик «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Отсидев двухлетний срок, он вернулся в Россию, сменил имя на Хаджимурад Ханов и занялся общественной деятельностью. После скандала Атаева задержали.

Глава Дагестана Сергей Меликов осудил травлю женщины и вступился за нее. Он гарантировал ей безопасность и подчеркнул, что эндокринолог, попросившая пациентку снять никаб, не имеет ничего против мусульман.

Тем временем в двух регионах России — Дагестане и Карачаево-Черкессии — временно запретили носить никаб и объяснили это тем, что по шариату, ношение одежды, полностью скрывающей лицо, не предусмотрено. Координационный центр мусульман Северного Кавказа выразил мнение, что ношение скрывающего лицо традиционного головного убора — никаба — должно быть запрещено на всей территории России.