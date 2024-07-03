На Кавказе выступили за повсеместный запрет никаба в России

На Северном Кавказе заявили, что ношение никаба вредит мусульманам России

Ношение скрывающего лицо традиционного головного убора — никаба — должно быть запрещено на всей территории России. Такое мнение высказал Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК).

В опубликованном на сайте центра сообщении разъясняется разница между никабом и хиджабом. Последний оставляет лицо женщины открытым и о его запрете «не идет и не может идти» речь, подчеркнули там.

В КЦМСК отметили, что, согласно исламской традиции, лицо не относится к тем частям тела, которые не дозволено демонстрировать другим людям. Запрет на ношение никаба там объяснили необходимостью сохранить согласие в российском обществе.

3 июля носить никаб запретили в Дагестане. В муфтияте республики пояснили, что запрет будет носить временный характер. При этом там не пояснили, как долго будет длиться ограничение. Исламовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев в беседе с «Лентой.ру» объяснил издание соответствующей фетвы. По его словам, несмотря на то что этот документ носит неюридический характер, он обязателен для соблюдения всеми верующими. Те жители республики, которые продолжат носить никаб, укажут тем самым на свою приверженность экстремистской идеологии, добавил Силантьев.