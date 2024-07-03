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10:29, 3 июля 2024Россия

В Дагестане запретили носить никаб. Ранее к этому призывал Бастрыкин

Муфтият Дагестана временно запретил ношение никабов в республике

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В Дагестане объявили о запрете ношения на территории республики никабов — традиционного женского арабского головного убора. В Telegram-канале муфтията сказано, что ограничение временное.

Заместитель муфтия республики Абдула Салимов прокомментировал заключения отдела фетв, отметив, что оно было не совсем верно интерпретировано в СМИ.

«Муфтий, ссылаясь на обращение от Министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете ношения никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — говорится в сообщении.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

К запрету ношения никабов ранее призывал глава СК РФ Бастрыкин

В конце июня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал запретить в стране ношение никаба. Так он ответил на вопрос, следует ли запретить религиозную одежду, которая полностью закрывает лицо.

«Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите», — сказал Бастрыкин, добавив, что ношение никаба запрещено в мусульманских странах. «Надо срочно все это запретить», — заявил он.

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Бастрыкин напомнил о недавно произошедших в Дагестане терактах, а также о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, совершенных исламистами. «Коль мы завозим сюда людей (я считаю, что не надо), мы должны регулировать их поведение в том числе через принятие новых законов», — сказал он.

Идею о запрете никаба в России еще в мае высказал глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, которого поддержал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сказал, что поддержит запрет только в случае установления связи между ношением никаба и экстремизмом.

Муфтият Дагестана не увидел оснований для всеобщего запрета ношения никаба

Накануне отдел фетв при муфтияте высказался о возможном запрете никабов. Отмечалось, что был проведен тщательный анализ шариатских текстов в рамках четырех мазхабов. «Отдел фетв республики Дагестан не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба», — написали в заявлении.

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Руководитель отдела Ахмед-Хаджи Исаев добавил, что мнения мусульманских ученых по поводу запрета расходятся. Так, в определенных случаях из соображений безопасности запрет может вводиться локально, однако он должен быть временным и определяться исключительно внешними факторами.

О том, что в Дагестане вынесут фетву о запрете никаба, 1 июля заявил сам Абдулаев. На встрече с руководством субъекта он подчеркнул, что решение не отменят, «пока не будет полная тишина и спокойствие в регионе». 23 июня в Дагестане одновременно были совершены несколько терактов, жертвами которых, по последним данным, стали 22 человека. Один из террористов хотел сбежать с места преступления в никабе.

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      Маргарита Миронова
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