Министр обороны России приказом отменил сроки носки формы в зоне СВО. Когда теперь бойцам будут выдавать новую одежду?

Евкуров: министр обороны Белоусов приказом отменил сроки носки формы в зоне СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов своим приказом отменил сроки носки формы в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров.

Бойцам будут менять обмундирование сразу после того, как оно испортится, не дожидаясь прописанных сроков ее износа, уточнил замминистра.

Приказом министра обороны определено, что никаких сроков носки здесь нет. Вышла из строя одежда после штурмовых действий — сразу это выдается, все на месте есть Юнус-Бек Евкуров замминистра обороны РФ

Он отметил, что в пунктах постоянной дислокации действует определенный нормативами срок носки обмундирования, но теперь в зоне специальной военной операции он отсутствует.

Обмундирование бойцов соответствует требованиям

Евкуров в ходе поездки в войска Московского военного округа посетил полигоны, где проходят подготовку заключившие контракт военнослужащие. Он заявил, что обмиундирование бойцов соответствует требованиям.

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров во время поездки в войска МВО посетил полигоны, где проходят подготовку вновь заключившие контракт военнослужащие. Занятия с контрактниками проводят опытные инструкторы, которые побывали в зоне спецоперации.

Обмундирование соответствует требованиям для выполнения всего спектра задач. В зону СВО они отправляются только после полного прохождения подготовки на полигонах и получения новых комплектов обмундирования Юнус-Бек Евкуров замминистра обороны РФ

Замминистра обороны добавил, что занятия с бойцами проводят опытные инструкторы, побывавшие в зоне спецоперации, идет активное расширение и обновление учебно-материальной базы полигонов.

Евкуров сообщил, что военнослужащие полностью экипированы и обеспечены всем необходимым. Он также отметил качественную подготовку операторов беспилотников с учетом опыта СВО.

В России неоднократно обращали внимание не проблемы с обмундированием солдат

В июне замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений генерал-полковник Владимир Шаманов раскритиковал генералов Минобороны за обмундирование солдат. Он отметил, что военные вынуждены сами приобретать себе необходимые вещи из-за низкого качества тех, что им выдают, а армия похожа на партизанский отряд.

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин описал траты участников специальной военной операции на Украине (СВО) на обмундирование. По его словам, на эти цели забирается половина зарплат военнослужащих.

Побираются подчас наши военнослужащие. (...) Эти зарплаты, которые мы им дали, половина забирается на обмундирование, на все остальное. Это правда. В отпуск солдатики и офицеры едут за свой счет Сергей Степашин бывший премьер-министр России

Вопрос с обмундированием для участников СВО поднимался неоднократно. В октябре 2022 года депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник предложил выдавать мобилизованным россиянам ватники.

Осенью 2023 года жена участника специальной военной операции из Ханты-Мансийского автономного округа пожаловалась, что ее мужу не выдают обмундирование и амуницию, которые обязаны выдавать по контракту. Занимавшая тогда должность губернатора ХМАО Наталья Комарова заявила, что российские военные могут недополучать снаряжение и обмундирование по причине того, что регион не готовился к проведению спецоперации. Позднее в пресс-службе главы региона сообщили, что проблему решили.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о проблемах с экипировкой, признал их наличие, а также подчеркнул, что принимаемые к их разрешению меры имеют положительный результат.

