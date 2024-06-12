«Армия сегодня похожа на партизанский отряд». В Госдуме раскритиковали генералов Минобороны за обмундирование солдат

Депутат Шаманов раскритиковал генералов Минобороны РФ за обмундирование солдат

Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений генерал-полковник Владимир Шаманов раскритиковал генералов Минобороны за обмундирование солдат. Он отметил, что военные вынуждены сами приобретать себе необходимые вещи из-за низкого качества тех, что им выдают.

Те, которые бывают за ленточкой, знают, что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто не подлежит никаким оценкам Владимир Шаманов депутат Госдумы, генерал-полковник

Шаманов назвал генералов «другой армией»

Шаманов возмутился тому, что генералы сами «разодеты и обшиты», но простым солдатам «не попасть в то ателье, в котором они обшиваются».

А так бы, когда раздели бы их, мы бы посмотрели, в чем они ходят. Когда они на свои деньги все это будут покупать, а не на деньги народа, тогда и оденем свою армию Владимир Шаманов депутат Госдумы, генерал-полковник

Владимир Шаманов в 1990-х годах был командующим группировкой войск Минобороны в Чечне, позднее командовал 58-й общевойсковой армией, получил звание Героя России.

В 2000 году выиграл выборы на должность губернатора Ульяновской области и занимал ее до ноября 2004 года, когда был назначен помощником председателя правительства. В 2009 году офицера назначили командующим Воздушно-десантных войск России. В 2016 году в связи с избранием депутатом Госдумы Шаманова уволили в запас.

Вопрос с обмундированием для участников СВО поднимался неоднократно

В октябре 2022 года депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник предложил выдавать мобилизованным россиянам ватники.

Не очень хорошая сейчас форма, материал дышащий должен быть, а не эта, которая в стекло превращается на морозе. Впереди зима, раньше в ватниках воевали, они и то удобнее Андрей Колесник депутат Госдумы

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о проблемах с экипировкой, признал их наличие, а также подчеркнул, что принимаемые к их разрешению меры имеют положительный результат.

Осенью 2023 года жена участника специальной военной операции из Ханты-Мансийского автономного округа пожаловалась, что ее мужу не выдают обмундирование и амуницию, которые обязаны выдавать по контракту. Занимавшая тогда должность губернатора ХМАО Наталья Комарова заявила, что российские военные могут недополучать снаряжение и обмундирование по причине того, что регион не готовился к проведению спецоперации. Позднее в пресс-службе главы региона сообщили, что проблему решили.

