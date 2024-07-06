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15:39, 6 июля 2024Спорт

Тренер сборной Германии ворвался в судейскую после поражения от Испании

Тренер сборной Германии Вагнер ворвался в судейскую после поражения от Испании
Сандро Вагнер

Сандро Вагнер. Фото: Federico Gambarini / Globallookpress.com

Сандро Вагнер, ассистент главного тренера сборной Германии Юлиана Наггельсмана, ворвался в судейскую комнату после матча 1/4 финала Евро-2024, в котором немцы потерпели поражение от Испании. Об этом сообщает Bild.

Специалист громко ругался с главным арбитром встречи Энтони Тэйлором. Утверждается, что тренер немецкой команды оскорблял англичанина.

Недовольство Вагнера вызвал эпизод в первом овертайме, когда Тэйлор не назначил пенальти в ворота сборной Испании после попадания мяча в руку защитнику команды Марку Кукурелье. Наггельсман после матча также раскритиковал это решение.

Германия проиграла Испании 5 июля. Основное время встречи закончилось со счетом 1:1, а в концовке второго овертайма испанцы забили решающий мяч.

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      Алексей Гусев
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