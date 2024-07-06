Тренер сборной Германии ворвался в судейскую после поражения от Испании

Сандро Вагнер, ассистент главного тренера сборной Германии Юлиана Наггельсмана, ворвался в судейскую комнату после матча 1/4 финала Евро-2024, в котором немцы потерпели поражение от Испании. Об этом сообщает Bild.
Специалист громко ругался с главным арбитром встречи Энтони Тэйлором. Утверждается, что тренер немецкой команды оскорблял англичанина.
Недовольство Вагнера вызвал эпизод в первом овертайме, когда Тэйлор не назначил пенальти в ворота сборной Испании после попадания мяча в руку защитнику команды Марку Кукурелье. Наггельсман после матча также раскритиковал это решение.
Германия проиграла Испании 5 июля. Основное время встречи закончилось со счетом 1:1, а в концовке второго овертайма испанцы забили решающий мяч.