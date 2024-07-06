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17:45, 6 июля 2024Спорт

Винер оценила отказ российских борцов от участия в ОИ-2024

Глава ФХГР Винер поддержала отказ российских борцов от участия в Олимпиаде-2024
Ирина Винер

Ирина Винер. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер оценила отказ российских борцов от участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Винер поддержала борцов и заявила, что согласна со словами президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили, что недопуск сильнейших спортсменом до Игр 2024 года убивает олимпийское движение. «Так как не участвуют российские спортсмены в командных видах спорта — это нарушение олимпизма», — подчеркнула глава ФХГР.

Ранее ФСБР объяснила отказ представителей сборной страны от участия в Играх в Париже. Там отметили, что российская сторона не принимает неспортивный принцип отбора на Олимпиаду.

Об отказе российских борцов от участия в Играх-2024 стало известно 6 июля. На Игры были приглашены десять представителей этого вида спорта из России, семерых из них Национальный олимпийский комитет и Минспорта Украины потребовали отстранить от соревнований.

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      Анастасия Борисова
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