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16:32, 6 июля 2024Спорт

Вяльбе оценила отказ российских борцов от участия в ОИ-2024

Вяльбе назвала патриотами отказавшихся от участия в ОИ-2024 российских борцов

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила отказ российских борцов от участия в летних Олимпийских играх-2024 в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

Вяльбе выразила спортсменам поддержку и назвала их позицию патриотичной. «В наше время нужно побольше думать об этом, а не о том, как всеми правдами и неправдами поехать на Олимпиаду», — заявила она.

Ранее Федерация спортивной борьбы России объяснила отказ представителей сборной страны от участия в Играх в Париже. Там отметили, что российская сторона не принимает неспортивный принцип отбора на Олимпиаду.

Об отказе российских борцов от участия в Играх-2024 стало известно 6 июля. На Игры были приглашены десять представителей этого вида спорта из России, семерых из них Национальный олимпийский комитет и Минспорта Украины потребовали отстранить от соревнований.

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      Алексей Гусев
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