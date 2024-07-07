Лавров: Россия будет оценивать только конкретные дела руководства Украины

Россия будет оценивать только конкретные дела руководства Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, запись которой опубликована в Telegram.

Отвечая на вопрос об изменении риторики украинского руководства, глава МИД России подчеркнул, что в будущем Киев может сделать прямо противоположное заявление. «То что они ежедневно говорят, есть такая пословица про Емелю, вот поэтому лучше на этом не строить свою политику, а свои действия определять исходя из тех задач, которые были поставлены в рамках специальной военной операции», — сказал Лавров.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк допустил возможность передать России мирные предложения через посредников. По его словам, подобный подход сработал при заключении зерновой сделки.

В свою очередь, экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров связал готовность Киева к такому диалогу с Москвой с неудачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, которые Украина пытается «конвертировать в политико-дипломатическую победу». По мнению политика, «перелом произошел после глобального саммита» в Швейцарии, на котором Зеленского принудили к смене позиции по переговорам.