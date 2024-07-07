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07:18, 7 июля 2024Россия

В Луганске с почестями захоронили 20 солдат, погибших в ходе СВО. Их имена установить не удалось

В Луганске с почестями захоронили 20 неизвестных солдат, погибших в ходе СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Луганске с почестями предали земле останки 20 бойцов, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции (СВО). Солдат захоронили на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса».

Во время церемонии прощания уполномоченный по правам человека Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока рассказала, что тела бойцов были найдены поисковым отделом военной комендатуры ЛНР в разных районах проведения спецоперации. Имена погибших выяснить не удалось. У них были взяты материалы ДНК для дальнейшего установления личности.

Мы будем надеяться и верить, что каждый из них обретет свое имя, и семья будет знать, где похоронен их герой

Анна Сорокаомбудсмен ЛНР

Старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по ЛНР Елена Марковская также пообещала, что власти сделают все возможное, чтобы на безымянных плитах появились имена героев.

В России составили инструкцию по поиску пропавших в зоне СВО солдат

Депутат Государственной Думы Максим Иванов составил подробную памятку по поиску пропавших в зоне СВО солдат. В случае, если о человеке, участвующем в СВО, нет вестей, следует выждать не менее шести недель, и уже после этого звонить на горячую линию Министерства обороны — у ведомства, как объяснил «Ленте.ру» парламентарий, есть специальная, регулярно пополняемая база данных, где содержится информация о пропавших без вести.

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Родственники военнослужащих могут напрямую обращаться к руководству части, к «замполитам» и непосредственным командирам — те также могут рассказать близким участвующих в СВО о судьбе военнослужащих. В качестве другого способа узнать, что близкий человек действительно пропал без вести, депутат Иванов указал проверку истории операций с зарплатной картой военнослужащего.

Если воинская часть подтверждает статус «пропавший без вести», необходимо запросить выписку из соответствующего приказа, обратиться в военкомат по месту призыва и сдать материал для отправки на анализ ДНК. Собранные сведения вместе с документами, подтверждающими родство, следует направить в адрес Главной военной прокуратуры и Минобороны России.

Некоторые участники СВО пропадают в мирных регионах

Ранее в Подмосковье участника СВО нашли в одном из «трудовых домов». Первым о судьбе военнослужащего забеспокоился его командир. Он обратился к общественникам с просьбой установить местонахождение подчиненного. Позже удалось выяснить, что мужчина согласился выпить с неизвестными на Ленинградском вокзале. Очнулся он уже в Пушкинском районе Московской области. В «трудовом доме» бойца СВО удерживали и заставляли работать.

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В апреле раненый участник СВО пропал в Москве. Пройдя лечение и реабилитацию в Карачаево-Черкесии, он должен был улететь в Омск из Москвы. В ожидании рейса участник СВО поехал посмотреть город, где у него произошла кратковременная потеря памяти. Россиянин пришел в себя на улице: ни сумки, ни документов, ни телефона при нем не было. Он три дня ходил по Москве и лишь затем решил обратиться в один из столичных военкоматов.

Еще одному без вести пропавшему участнику СВО пришлось доказывать, что он был на фронте, получил ранение и ему положены выплаты. Мужчина служил в мотострелковой бригаде. В феврале 2024 года он получил огнестрельные осколочные ранения и исчез. Документы военнослужащего нашли в окопе, а самого его найти не смогли и признали пропавшим без вести. Боец СВО объяснил, что все это время он проходил лечение в нескольких госпиталях, а когда вернулся домой, столкнулся с проблемой получения выплат по ранению и ветеранского удостоверения, поскольку до сих пор значился в списках пропавшим.

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      Марина Совина
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