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23:18, 7 июля 2024Мир

Вхождение Финляндии в НАТО назвали глупейшим шагом страны

Профессор Малинен назвал вхождение в НАТО глупейшим шагом Финляндии

Фото: Tom Little / Reuters

Доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies назвал вхождение Финляндии в НАТО глупейшим шагом страны.

По его словам, государство стало мишенью в потенциальной войне России с Североатлантическим альянсом. «Да, это глупейшее, что могла сделать наша страна за всю свою историю», — сказал он.

Малинен подчеркнул, что до этого Финляндия жила в мире с Россией на протяжении многих десятилетий, а экономические отношения двух государств активно развивались.

Ранее директор Департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин сообщил, что Москва может принять военно-технические меры в ответ на враждебную политику Финляндии и растущую активность НАТО у российских границ.

В июне парламент Финляндии запланировал привлечь тысячи солдат для охраны границы с Россией.

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      Марина Совина
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