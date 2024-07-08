Назначен начальник главного штаба ВМФ

Адмирал Владимир Касатонов стал начальником главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом со ссылкой на источник в структурах ВМФ в понедельник, 8 июля, сообает РБК.
Его назначение также подтвердил источник ТАСС в военно-морских кругах.
С декабря 2019 года Касатонов занимал пост заместителя главнокомандующего ВМФ. На этой должности его сменил экс-командующий Балтийским флотом Владимир Воробьев.
В 2023-ем президент России Владимир Путин присвоил Касатонову звание адмирала.
Годом ранее Касатонов был включен в санкционный список Европейского союза. Также он попал под ограничения, введенные Канадой в связи с началом спецоперации на Украине.