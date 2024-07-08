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15:49, 8 июля 2024Россия

Назначен начальник главного штаба ВМФ

РБК: адмирал Касатонов стал начальником главного штаба ВМФ России

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Адмирал Владимир Касатонов стал начальником главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом со ссылкой на источник в структурах ВМФ в понедельник, 8 июля, сообает РБК.

Его назначение также подтвердил источник ТАСС в военно-морских кругах.

С декабря 2019 года Касатонов занимал пост заместителя главнокомандующего ВМФ. На этой должности его сменил экс-командующий Балтийским флотом Владимир Воробьев.

В 2023-ем президент России Владимир Путин присвоил Касатонову звание адмирала.

Годом ранее Касатонов был включен в санкционный список Европейского союза. Также он попал под ограничения, введенные Канадой в связи с началом спецоперации на Украине.

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