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09:45, 8 июля 2024Спорт

Сафонов назвал топ-5 лучших молодых футболистов РПЛ

Вратарь Сафонов назвал форварда «Динамо» Тюкавина лучшим молодым футболистом РПЛ
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, ранее представлявший «Краснодар», назвал топ-5 лучших молодых футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/2024. Его выбор приводит «Чемпионат».

Возглавил рейтинг Сафонова форвард «Динамо» Константин Тюкавин. Далее расположились полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, игравший в сезоне за «Крылья Советов» нападающий Никита Салтыков, хавбек «Ростова» Кирилл Щетинин и полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов.

Ранее Тюкавина назвали лучшим игроком сезона-2023/2024 РПЛ. Изначально номинантов определили журналисты, затем — болельщики. Решающие голоса отдавали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, президент лиги и легенды турнира.

22-летний Тюкавин — воспитанник академии «Динамо». В прошедшем сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 10 результативных передач.

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