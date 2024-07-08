Сафонов назвал топ-5 лучших молодых футболистов РПЛ

Вратарь Сафонов назвал форварда «Динамо» Тюкавина лучшим молодым футболистом РПЛ

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, ранее представлявший «Краснодар», назвал топ-5 лучших молодых футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/2024. Его выбор приводит «Чемпионат».

Возглавил рейтинг Сафонова форвард «Динамо» Константин Тюкавин. Далее расположились полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, игравший в сезоне за «Крылья Советов» нападающий Никита Салтыков, хавбек «Ростова» Кирилл Щетинин и полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов.

Ранее Тюкавина назвали лучшим игроком сезона-2023/2024 РПЛ. Изначально номинантов определили журналисты, затем — болельщики. Решающие голоса отдавали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, президент лиги и легенды турнира.

22-летний Тюкавин — воспитанник академии «Динамо». В прошедшем сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 10 результативных передач.