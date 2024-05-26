Назван лучший игрок сезона РПЛ

Нападающего московского «Динамо» Тюкавина назвали лучшим игроком сезона РПЛ

Нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина назвали лучшим игроком сезона-2023/2024 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

В топ-10 также входили Матео Кассьерра («Зенит»), Эдуард Сперцян и Джон Кордоба (оба — «Краснодар»), Максим Глушенков («Локомотив»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Срджан Бабич и Александр Максименко (оба — «Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика») и Ираклий Квеквескири («Факел»).

Ранее был объявлен лучший тренер сезона. Им стал возглавляющий «Динамо» Марцел Личка.

«Динамо» в последнем матче сезона уступило «Краснодару» (0:1). Команда не смогла удержать лидерство в турнирной таблице и стала бронзовым призером чемпионата России. Победителем турнира стал «Зенит».